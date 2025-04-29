В Берлине ввели запрет на георгиевские ленты и любые флаги на шествии "Бессмертного полка"

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В Берлине 9 мая состоится шествие "Бессмертного полка", при этом на акции снова будут запрещены георгиевские ленточки, любые флаги, военные марши, символы V и Z. Об этом информировали организаторы в Telegram.

Построение Полка начнется у Бранденбургских ворот, после чего колонна направится в сторону советского памятника в Тиргартене. Там пройдет церемония возложения цветов и будет объявлена минута молчания.

"На нашем мероприятии в этом году действуют следующие правила: разрешены портреты своих родных героев Великой Отечественной войны, цветы", - указали организаторы, добавив, что будет обеспечено полицейское сопровождение. Запрещены: "символы V, Z в любом виде; георгиевская лента в любом виде; любые флаги и знамена; одежда в цветах триколора, цветах георгиевской ленты и так далее; все виды военной формы и ее элементы; военные марши в качестве музыкального сопровождения".

Вместе с тем отмечается, что "полиция оставляет за собой право на запрет чего-либо в ходе мероприятия".

Годом ранее на акции "Бессмертный полк" в столице ФРГ действовали аналогичные ограничения.