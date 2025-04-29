Maan: на переговорах по Газе согласовано освобождение заложников в мае

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В ходе непрямых переговоров по урегулированию в секторе Газа достигнута договоренность об освобождении израильских заложников, которые удерживаются радикальными палестинскими группировками в анклаве. Об этом информировало близкое к палестинскому движению ХАМАС агентство Maan.

Сообщается, что есть "принципиальная договоренность об освобождении израильских заложников, включая заложника Идена Александра, обладающего также гражданством США, в течение мая". Консультации по этой проблеме между египетскими посредниками, представителями ХАМАС и Израиля "будут продолжены в ближайшие дни".

Вместе с тем, по информации Maan, достигнуто и согласие об организации трех "безопасных коридоров", по которым будет доставляться гуманитарная помощь населению блокированного анклава. Каждый из этих коридоров будет находится под контролем и наблюдением стран, выступающих в качестве посредников на переговорах.

Согласно последним данным израильской стороны, ХАМАС и его союзники продолжают удерживать в секторе Газа 59 заложников, среди них - уроженец Донбасса Максим Харкин, близкие родственники которого имеют гражданство РФ.