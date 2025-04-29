Путин: День Победы является святым праздником для России и постсоветских стран

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Для России и для других постсоветских стран День Победы является святым праздником. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на международном форуме "Великое наследие - общее будущее".

"В России, как и во многих республиках бывшего СССР, День Победы - один из самых значимых и святых праздников. В годы войны наши народы вместе прошли сквозь тяжелейшие испытания, отстояли свою независимость и будущее. И разгром нацизма - это наше единое достояние", - подчеркнул он.

Путин напомнил, что Россия ждет лидеров целого ряда государств на юбилейных торжествах в Москве. "Высоко ценим то, что воинские расчеты многих представленных здесь стран пройдут плечом к плечу с российскими воинами на параде Победы по Красной площади", - указал он.

Глава российского государства также обратил внимание на стойкость и мужество воинов Красной армии, единство всего многонационального советского народа, которые стали несокрушимой силой. Вместе с тем он отметил символичность того, что форум "Великое наследие - общее будущее" проходит "в городе-герое, где действительно решалась судьба всего мира".

"На волжских берегах враг был остановлен и разгромлен. По нацистской военной машине был нанесен решающий удар, открыта дорога на запад, на Берлин, к Великой Победе, 80-ю годовщину, которую мы будем торжественно отмечать совсем скоро, 9 мая", - заключил он.