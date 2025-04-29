Цена нефти Brent впервые с 16 апреля опустилась ниже $64 за баррель

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Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2025 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $64 за баррель впервые с 16 апреля.

По состоянию на 19:28 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 2,57% и торговалась на уровне $63,96 за баррель.

К 19:38 мск фьючерс на нефть Brent ускорил снижение и находился на отметке в $63,9 за баррель (-2,67%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в июне 2025 года опускался на 2,21%, до $60,3 за баррель, свидетельствуют данные площадки.