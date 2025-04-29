Моди: ВС Индии обладают полной свободой в выборе способа ответа на теракт в Кашмире

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Вооруженные силы Индии располагают полной свободой в выборе способа, целей и сроков ответа на террористический акт в Джамму и Кашмире. Об этом заявил премьер-министр республики Нарендра Моди во время совещания высокого уровня по вопросам безопасности.

"Вооруженные силы имеют полную оперативную свободу в выборе способа, целей и сроков ответных действий Индии", - приводит слова Моди агентство PTI.

"Наша национальная решимость - нанести сокрушительный удар терроризму", - подчеркнул он.

Глава правительства также выразил полную уверенность в профессиональных способностях ВС страны и поклялся преследовать террористов и их покровителей до "краев земли", а также подвергнуть их суровому наказанию, выходящему "за пределы их воображения".

22 апреля в туристическом городе Пахалгам в Джамму и Кашмире произошел теракт, жертвами которого стали 25 индийских граждан и 1 непалец. Согласно данным СМИ, индийская сторона якобы выявила доказательства причастности к нападению, совершенному группировкой "Лашкар-э-Тайба" (запрещена в РФ), пакистанской Межведомственной разведки.

В связи с этим Индия почти в два раза сократила численность своего посольства в Исламабаде, объявила персонами нон грата военных советников пакистанского диппредставительства, закрыла главный контрольно-пропускной пункт "Аттари" на границе. Кроме того, индийские власти приостановили действие соглашения с Исламабадом о распределении водных ресурсов и выдачу виз гражданам Пакистана.

Со своей стороны, в Совете безопасности Пакистана заявили, что приостанавливают действие всех двусторонних соглашений с Индией. Там также подчеркнули, что будут расценивать в качестве акта войны любую попытку Индии отвести поток воды реки Инд. Вместе с тем Пакистан закрыл воздушное пространство для Индии, контрольно-пропускной пункт "Вагах" и объявил персонами нон грата индийских советников по вопросам обороны, флота и авиации.