Путин отметил, что Россия готова заложить совместный с Белоруссией авиазавод

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Россия готова во взаимодействии с белорусскими специалистами заложить совместное авиапредприятие. Об этом заявил глава российского государства Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Мы договорились о том, что будем расширять промышленную кооперацию, в том числе за счет совместной работы в области авиастроения, авиапрома. Мы уже готовы заложить завод вместе с вашими специалистами, соответствующую лабораторию по беспилотникам", - отметил Путин.

Он также обратил внимание, что Белоруссии "удалось сохранить часть авиационной промышленности" СССР. "Кооперация по среднемагистральным самолетам", - назвал президент РФ направление сотрудничества.

Вместе с тем он указал, что намерен обсудить с белорусским коллегой и другие направления сотрудничества.