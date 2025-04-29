ВСУ нанесли удар по Горловке с помощью HIMARS

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Горловку при помощи HIMARS, в результате удара получили ранения 16 человек. Соответствующее сообщение разместил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

"По ул. Пушкинской в Центрально-Городском районе города в ходе применения противником реактивной артиллерии калибром 227 мм (HIMARS) крайне тяжелые ранения получила женщина. Ранения различной степени тяжести получили ребенок (мальчик 2024 г. р., четыре месяца), женщины 1980, 1986, 1955, 1962 и 1963 г. р., мужчины 1984, 1991, 1999 и 1953 г. р. Пострадали также пять сотрудников МВД по ДНР", - говорится в сообщении.

Пушилин уточнил, что еще одна женщина пострадала в Калининском районе Горловки в результате атаки из ствольной артиллерии. Всего ранения получили 17 человек, указал глава ДНР.

По его данным, повреждены жилые дома и соцобъекты в Центрально-Городском районе Горловки, а также объект гражданской инфраструктуры в Калининском районе.

Всего ВСУ совершили свыше 10 вооруженных атак с применением HIMARS, ствольной артиллерии калибром 155 мм и ударного БПЛА, добавил руководитель региона.