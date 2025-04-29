Трамп допустил, что Украина очень скоро будет разгромлена

© REUTERS/ Nathan Howard/ТАСС

Президент США Дональд Трамп в интервью журналу The Atlantic высказал мнение, что Украина "очень скоро будет разгромлена". Вместе с тем глава вашингтонской администрации отметил, что пытается ее спасти.

"Я думаю, что спасаю эту нацию. Я думаю, что эта нация будет разгромлена очень скоро. Это большая военная машина. Давайте посмотрим правде в глаза", - указал Трамп.

У американского лидера также поинтересовались, может ли он допустить ситуацию, в которой Вашингтон предоставит Киеву еще больше вооружений. "Это необязательно должно быть оружие с пулями. Есть множество видов оружия. Это может быть оружие посредством санкций или при помощи банковских операций. Это может быть множество других видов оружия", - ответил он.