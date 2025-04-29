Лавров: Москва будет развивать отношения с Вашингтоном не в ущерб своим партнерам

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Россия будет развивать отношения с США, но не в ущерб своим стратегическим партнерам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Бразилии.

Он отметил, что странам объединения важно понимать, как развиваются отношения Москвы и Вашингтона. "Это звучало во многих выступлениях и в многочисленных контактах, которые у меня были на полях министерского заседания", - обратил внимание глава российской дипломатии.

"Мы будем продолжать выстраивать наши отношения с Соединенными Штатами транспарентно и, безусловно, ни в коем случае не в ущерб традиционным, прочным связям с нашими стратегическими партнерами и единомышленниками", - заверил Лавров.