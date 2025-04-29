Президенты России и Белоруссии завершили четырехчасовые переговоры

© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин завершили переговоры в Волгограде, которые продолжались четыре часа. Об этом информировал близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого".

"Переговоры завершены. Лукашенко и Путин общались тет-а-тет 4 часа", - сказано в сообщении.

Ранее во вторник главы государств приняли участие в форуме "Великое наследие - общее будущее" и возложили венки к мемориалу Героям Сталинградской битвы. Сообщалось, что на встрече лидеры будут обсуждать вопросы развития отношений Москвы и Минска, стратегическое партнерство.