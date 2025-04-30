Аналитик Павлив: для США важна Россия, а не Украина

В Европе считают, что Трамп близок к выходу из переговоров по Украине, пишет Financial Times, ссылаясь на источники среди украинских и европейских чиновников. По версии издания, Трамп может использовать в качестве формального повода любой прогресс на переговорах, чтобы объявить свою миссию выполненной, даже если долгосрочного мира достигнуто не будет — он «создает условия, при которых он сможет оправдать свой уход, оставив Украину и Европу самостоятельно решать проблему».

Политический аналитик Михаил Павлив предлагает воспользоваться «примером профессора Преображенского и порекомендую не читать «Файненшл Таймс». Совершенно понятно, что эта газета - один из рупоров глобалистов, и такой статьей она хочет держать их в тонусе, того же Макрона, Стармера и иже с ними. Поэтому и появился такой медийный вброс. Да, им бы хотелось возможно, чтобы это было так, но это не так. Потому, что Трампа и его окружение вообще мало интересует Украина, и он занимается этим лишь с пиар целями. А ключевая задача у Трампа – это сделка с Россией. Это главное для США. Второе, через эту сделку получить возможности экономического сотрудничества и прекратить постоянный, глубокий далеко зашедший дрейф России к Китаю. Они понимают, что оторвать Россию от Китая они не смогут, но так как Китай является по всем прогнозам аналитиков ключевой проблемой для США, задача США не позволить России стать в полной мере союзником Китая, в том числе и в военном смысле. А для этого США пытаются решить украинский кризис, который не является тяжелой проблемой для США. Другое дело, что им необходимо не выглядеть в этом вопросе абсолютно пророссийскими, поэтому вся их переговорная стратегия выглядит так, как сейчас. Поэтому я не думаю, что США так или иначе выйдут из украинского кризиса, но это скорее выглядит, как восстановление отношений между США и Россией. А то, что США в любом случае прекратят поставки оружия Украине, предоставление разведданных - это вне всякого сомнения. Будет ли приостановка в мае, или в июне, или в сентябре – неважно. Смысл в том, что все закончено: для геополитических игроков украинский кризис закрыт, и сейчас стоит задача дооформить все это. А европейцы имеют свои очевидные цели, поэтому они всячески будут продвигать идею, что США готовы покинуть эту историю, но так это не произойдет».