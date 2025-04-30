Уиткофф рассказал, что остался под впечатлением от Московского Кремля

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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф поделился, что был впечатлен в ходе посещения Московского Кремля.

"Я посетил Кремль. Это место впечатляет! Я был в какой-то степени восхищен моментом. Я от имени США пытаюсь добиться заключения мирного договора. Важность этого поражает", - отметил он в эфире радиостанции WABC.

По мнению Уиткоффа, президент РФ Владимир Путин видит возможность "впервые за последние десятилетия пересмотреть отношения России и США". "Я встречался с российским лидером четыре раза, и ни одна из встреч не длилась менее трех часов", - уточнил он.

25 апреля прошла четвертая с начала года встреча Путина и Уиткоффа. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, переговоры продлились три часа и носили "весьма полезный характер".