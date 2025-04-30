Политолог Брутер: при новом премьере Канада не изменит позицию по присоединению к США

Правящая Либеральная партия премьер-министра Марка Карни победила на досрочных парламентских выборах в Канаде, но вновь не сможет сформировать правительство большинства. С таким прогнозом выступил канадский телеканал CTV.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отмечает, что тем не менее «Квебекского блока» и «Новых демократов» достаточно, чтобы обеспечить им принятие необходимых решений. И даже если «Новые демократы» не войдут в коалицию в целом, между НДП и Либеральной партией нет особых противоречий. Поэтому я не думаю, что у них будут какие-то проблемы с большинством. У них скорее будут проблемы с курсом. И то, что Карни на первой встрече уже договорился с Трампом, говорит о том, что он понимает серьезность ситуации. Но это проблема с курсом, а не с контролем над парламентом. Так что я думаю, что контроль над парламентом будет вполне комфортным, и Правительство будет устойчиво. Напомню, что у Трюдо-младшего тоже было устойчивое правительство, за исключением того, что он поссорился со всеми, с кем только можно, а руководил очень так себе. Поэтому здесь вопрос о поддержке в Парламенте, он всегда немножко вторичен, потому, что он зависит от того, насколько лидер страны знает, что и как собирается делать. Трюдо не знал. Знает ли Карни, мы это увидим. Он производит более серьезное впечатление, чем младший Трюдо. Но это только впечатления и только сейчас».

По словам эксперта, «что касается действий Трампа в вопросе присоединения Канады, то он ничего в этих условиях делать не будет. Ядерную бомбу он на Канаду не кинет, а Карни ему Канаду не отдаст. Вообще все, что говорит Трамп, нужно делить на все, что говорит Трамп, и в ответе получится единица. Он неадекватно воспринимает окружающую действительность, и с присоединением Канады идея изначально была тупая, хотя бы потому, что Канада не собирается присоединяться. Канада самостоятельная страна и не чувствует себя 51-м американским штатом, с этим надо смирятся, а не нести чушь в эфире. Но Трамп не может понять, что он своими глупостями создает себе проблемы, и, на мой взгляд, это будет создавать ему проблемы с Карни. Но Карни человек рациональный, и поэтому если о чем-то можно договариваться, он будет договариваться».