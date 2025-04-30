Политолог Солонников: Россия не допустит приближения НАТО к своим границам

К возможности введения на Украину европейских войск в Брюсселе и в Москве относятся совершенно по-разному. Россия неоднократно заявляла, что введение, под любым названием – наблюдатели, миротворцы и т.д., контингента НАТО будет означать еще большее приближение Альянса к Европейской России. Пока что эту позицию никто в России не отменял.

А вот для Запада – это естественное продолжение хода событий. Как только остановятся боевые действия натовские военные вводятся на Украину. Это план, который Европа собирается выполнять.

Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос" директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/c9193bb12becffff74868746d4065751/