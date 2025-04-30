Англоязычные СМИ выделяют трех кандидатов на папский престол

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Англоязычные СМИ выделяют в качестве наиболее вероятных преемников Папы Римского Франциска трех кардиналов Римско-католической церкви. Согласно данным исследования компании "Крибрум", проведенного по заказу Аналитического центра ТАСС, это итальянцы Пьетро Паролин и Маттео Дзуппи, а также филиппинец Луис Тагле.

При этом количество упоминаний Паролина в медиа в три раза больше, чем Тагле и Дзуппи. Примерно аналогичным образом предпочтения распределяются в соцетях, ведущихся на английском языке, следует из материалов исследования.

Несмотря на объявленный Ватиканом девятидневный траур, американские и британские СМИ продолжают "делать ставки" на будущего понтифика. В период с 21 по 28 апреля было проанализировано более 16,5 тыс. публикаций в 1 214 изданиях с потенциальным охватом аудитории 352 млн человек, а также свыше 60 тыс. постов в соцмедиа от 29,4 тыс. авторов. С ними ознакомились порядка 134 млн человек.

Так, политика часто перевешивает скорбь в комментариях СМИ англоязычного мира в связи с уходом из жизни Папы Римского Франциска. Главные темы, которые освещают американские и британские СМИ, - как умерший понтифик "разочаровал украинцев", как он призывал защищать окружающую среду и критиковал капитализм.