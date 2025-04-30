Политолог Ежов: США ждут удобного случая для возможного нападения на Иран

По сути, иранская ядерная программа используется США, как средство политического шантажа. Это такая политическая карта, которая время от времени разыгрывается. Не исключено, что Вашингтон сейчас просто ищет какой-то удобный повод для того, чтобы напасть на Иран. Нельзя исключать, что это произойдет в обозримой перспективе.

В этом случае это приведет к очень сильной эскалации на этом направлении. Иран – это очень взрывоопасный актор в части военно-политического противостояния, и нет уверенности, что США осознают всю серьезность этой ситуации.

Сам Иран на данном этапе ведет себя достаточно грамотно, предпринимая попытки проводить переговоры с участием других сторон.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" высказал кандидат политических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ежов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/b205fe03a87c57cf0592cf319f8b38b1/