В больницах Антальи находятся пятеро пострадавших в ДТП россиян

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В больницах Антальи остаются пятеро граждан РФ, попавших 29 апреля в ДТП. Об этом со ссылкой на российское генконсульство в Анталье сообщает ТАСС.

"В больницах по-прежнему остаются пятеро россиян, двое из которых получили серьезные травмы. Одна гражданка РФ успешно перенесла операцию, ее жизни ничего не угрожает. Еще одна россиянка продолжает находиться в реанимации под присмотром врачей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что еще трое россиян находятся в больнице "с незначительными травмами", их готовы выписать.