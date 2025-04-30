Путин о фальсификаторах итогов Второй мировой войны

Россия сегодня сталкивается с серьезными вызовами фальсификации итогов Второй мировой войны, важно противостоять распространению расизма, неонацизма, русофобии и других разрушительных идеологий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам III Международного антифашистского конгресса.

"Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, когда в угоду корыстным политическим интересам пересматриваются, фальсифицируются итоги самой жестокой войны 20-го столетия, принижается роль Советского Союза в достижении Победы, важно быть сплоченными в отстаивании правды о минувшей войне", - подчеркнул Путин.

По его словам, необходимо "противостоять распространению любых форм расизма, неонацизма, русофобии, антисемитизма, других разрушительных идеологий".

"Это наш долг перед ветеранами и будущими поколениями. Прочный фундамент для построения безопасного и справедливого мира, равноправных, партнерских отношений между народами", - указал глава государства.

Путин также добавил, что в этом году Россия отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, праздник, который объединяет миллионы людей на планете. "Он дорог всем, кто хранит священную память о бессмертном подвиге поколения победителей, об истинных, подлинных героях, сокрушивших нацизм, защитивших свое Отечество и спасших народы Европы от порабощения", - сказал он.