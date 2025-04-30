Песков отметил, что РФ только при Путине расплатилась с США по ленд-лизу

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Россия только в президентство Владимира Путина смогла расплатиться с США по ленд-лизу, оказанному СССР в годы Второй мировой войны. На это обратил внимание пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне общества "Знание".

"В целом ленд-лиз - это была платная услуга, и мы как Советский Союз, а потом как правопреемница Советского Союза Россия, мы за него полностью расплатились", - указал он. "И за него расплатилась Россия при Путине в 2006 году. Тогда президент Путин произвел последние платежи по ленд-лизу", - отметил представитель Кремля.

"На ленд-лиз было потрачено $11 млрд. Если перевести это в наши современные деньги, это примерно $200 млрд", - уточнил Песков.