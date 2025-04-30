Мишустин: Россия высоко ценит дружественные отношения с КНДР

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Москва высоко ценит дружественные отношения с Пхеньяном и готова продолжать с ним конструктивное взаимодействие. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Мы высоко ценим наши дружественные, добрососедские отношения с КНДР, с большой теплотой относимся к вашей стране и подтверждаем готовность к продолжению конструктивного взаимодействия, которое из года в год становится все прочнее", - сказал Мишустин, выступая на церемонии начала строительства автомобильного моста между двумя странами через реку Туманная с участием председателя кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сона в режиме видео-конференц-связи.

"Это серьезная ответственность и одновременно большая честь быть сопричастными к возведению крупного объекта транспортной инфраструктуры и в более широком смысле - к укреплению доверия, единства между нашими странами", - подчеркнул российский премьер.

"Надеюсь, скоро мы снова встретимся - уже на церемонии завершения строительства и запуска движения по новому мосту", - отметил он.

Общая длина мостового перехода (с подъездными дорогами) - 4,7 километра. Длина самого моста - один километр. Длинна российской стороны составляет 424 метра, корейской - 581 метр. Ширина моста - 7 метров. Ориентировочное время строительства - 1,5 года. Вблизи мостового перехода будет размещен автомобильный пункт пропуска.