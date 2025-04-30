Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается

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Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 30 апреля отметился отрицательной динамикой ключевых индексов. Курс юаня к рублю демонстрирует рост, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 1,15%, до 2 915,82 пункта, индекс РТС также опускался на 1,15%, до 1 129,17 пункта. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи прибавил 5 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,22 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и торговался на уровне 2 911,84 пункта (-1,55%), индекс РТС составлял 1 124,66 пункта (-1,55%). Вместе с тем курс китайской валюты ускорил рост и составлял 11,265 рубля (+9,5 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.