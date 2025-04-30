Цена нефти Brent впервые с 11 апреля опустилась ниже $63 за баррель

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Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2025 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $63 за баррель впервые с 11 апреля 2025 года.

По состоянию на 05:36 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 1,69% и торговалась на уровне $62,97 за баррель.

К 06:04 мск фьючерс на Brent ускорил снижение и находился на отметке в $62,82 за баррель (-1,92%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в июне текущего года опускался на 2,81%, до $59,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки.