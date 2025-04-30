Песков подтвердил участие Си Цзиньпина в праздновании 80-летия Победы в Москве

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Москве 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на марафоне "Знание. Первые".

"Мы ждем лидера Китая. Будет отдельный визит председателя Си, которому мы придаем большое значение и готовимся", - отметил он.

Некоторое время назад президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с главой МИД КНР Ван И заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин будет основным гостем России в мае, программа его визита ожидается насыщенной и связанной не только с празднованием юбилея Победы.

Китайский лидер, со своей стороны, пригласил Путина на торжества в честь юбилея разгрома милитаристской Японии, которые планируются в начале сентября.