Лавров посещает с первым визитом Доминиканскую Республику

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Доминиканскую Республику, это его первая поездка в эту страну. Борт российской делегации совершил посадку в аэропорту столицы республики - Санто-Доминго, сообщает ТАСС.

Визит Лаврова проходит в год 80-летия установления дипотношений между двумя странами. Глава российской дипломатии прибыл в Санто-Доминго из Рио-де-Жанейро, где принял участие в совещании министров иностранных дел стран БРИКС.

У трапа Лаврова встречал недавно назначенный указом президента РФ посол в Доминикане Алексей Середин. До этого функции российского посла в Доминикане исполнял по совместительству посол РФ в Венесуэле.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила на брифинге, что у Лаврова в Санто-Доминго запланированы встречи с президентом Доминиканской Республики Луисом Абинадером и министром иностранных дел страны Роберто Альваресом.

Доминиканская Республика - государство в Карибском море, занимает восточную часть острова Гаити и некоторые прилегающие острова. Население - около 10 млн человек.