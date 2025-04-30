Российские ВС освободили населенный пункт Новое в ДНР

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Группировка войск "Запад" ВС РФ освободила населенный пункт Новое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В ходе активных наступательных действий подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Новое ДНР. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, танковой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Купянск-Узловой, Осиново, Нечволодовка, Каменка Харьковской области и Кировск ДНР", - говорится в сообщении.

Потери противника составили более 220 военнослужащих, 2 боевые бронемашины, 10 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии западного производства, был уничтожен склад боеприпасов, уточнили в МО РФ.