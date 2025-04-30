Песков заявил, что парад на 9 Мая состоится

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Парад Победы в Москве состоится, несмотря на угрозы со стороны Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Владимир Зеленский делает много разных заявлений, в большинстве они неудачны. Парад будет, и мы с вами будем с гордостью наблюдать за этим парадом", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об угрозах проведению парада со стороны украинских властей.

Некоторое время назад Зеленский заявил, что Украина выбирает "болевые точки России" для побуждения Москвы к дипломатии, отметив, что в РФ "должны переживать" по поводу проведения парада Победы.