Число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 3,8 тыс.

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Число погибших в результате мощного землетрясения в Мьянме составило 3,8 тыс., еще 5,1 тыс. человек пострадали, более 100 числятся пропавшими без вести. Соответствующие данные приводит газета Global New Light of Myanmar.

Как отмечается, отряды пожарной службы Мьянмы совместно с местными и международными спасательными организациями проводят операции по поиску людей в пострадавших из-за стихии районах.

Разрушительное землетрясение магнитудой 8,2 на территории Мьянмы произошло 28 марта.