Уолтц заявил, что госдолг США не позволяет им спонсировать безопасность в Европе

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США не могут финансировать безопасность в Европе по причине огромного госдолга. На этом акцентировал внимание помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью газете New York Post.

По его словам, "США со своим долгом в $33 трлн буквально не могут больше себе позволить субсидировать европейскую безопасность".

Уолтц подчеркнул, что если Норвегия и Финляндия увеличили оборонные расходы, то другие страны НАТО, такие как Испания, Италия и Канада, тратят на нее "крайне недостаточно". Вашингтон продолжит поддерживать европейские страны в военном и дипломатическом плане, однако будет "требовательным", указал он.

"Мы продолжим требовать, чтобы наши союзники платили свою долю и разделили эту ношу с США", - отметил помощник американского лидера.

Ранее Уолтц заявил, что администрация США требует, чтобы все союзники по НАТО выполнили свои обязательства по доведению военных расходов до 2% ВВП уже к следующему саммиту альянса в июне текущего года.

Дональд Трамп после вступления в должность президента США не раз заявлял о намерении добиться того, чтобы государства - члены НАТО в Европе увеличили оборонные расходы до 5% ВВП.