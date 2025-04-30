В Петербурге размер пособия студенческим семьям будет увеличен в пять раз

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Пособие для студенческих семей в Санкт-Петербурге будет увеличено более чем в пять раз. Соответствующий проект закона, инициированный губернатором города, законодательное собрание приняло в I чтении, передает ТАСС.

"В целях повышения социальной защищенности студенческих семей законопроектом увеличивается размер дополнительной меры социальной поддержки в виде ежемесячной социальной выплаты студенческим семьям с 3 457 рублей до 18 749 рублей", - следует из пояснительной записки к документу.

Изменения предлагается внести в Социальный кодекс Санкт-Петербурга. Согласно тексту законопроекта, положение об увеличении размера пособия распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Студенческой семьей является семья (неполная семья), в которой оба родителя, состоящие в браке, имеющие одного или нескольких несовершеннолетних детей, впервые получают среднее профессиональное образование, высшее образование по программам бакалавриата или программам специалитета.