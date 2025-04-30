Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 125 БПЛА ВСУ

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Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки нейтрализовали 4 американские авиабомбы JDAM, реактивный снаряд системы HIMARS и 125 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО уничтожены четыре управляемых авиационных бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 125 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

За все время проведения специальной военной операции уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 54 493 беспилотника, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 094 танка и других боевых бронемашин, 1 554 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 263 орудия полевой артиллерии и минометов, 34 773 единицы специальной военной автомобильной техники, указали в МО РФ.