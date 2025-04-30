В Эстонии заявили о готовности отправить на Украину роту военных

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Эстония готова отправить на Украину роту военнослужащих в составе сил по обеспечению мира в рамках "коалиции желающих". С таким заявлением выступил премьер-министр балтийской республики Кристен Михал, передает портал национального гостелерадио ERR.

Он отметил, что Таллин готов внести вклад, предоставив сухопутное боевое подразделение численностью до роты, военных инструкторов и штабных офицеров. "Безусловно, перед отправкой подразделения на Украину мы запросим мандат у Рийгикогу", - добавил Михал.

В столице Франции 27 марта состоялся саммит "коалиции желающих", на котором представители порядка 30 стран обсудили возможные гарантии безопасности для Киева после завершения украинского конфликта. Одной из главных тем стало потенциальное размещение военного контингента на территории Украины. США воздержались от участия в этом мероприятии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 марта заявил, что Москва будет расценивать как угрозу присутствие войск стран НАТО под любым флагом и в любом качестве на украинской земле. По его словам, РФ не согласится на это ни при каких условиях.