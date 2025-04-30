Моди не приедет в Москву на День Победы

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Москву на День Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Лидер Индии не придет, страна будет представлена не на высшем уровне", - отметил представитель Кремля.

Некоторое время назад помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о планах главы российского государства Владимира Путина в 2025 году нанести визит в Индию. Посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов отмечал, что визит, который должен состояться в конце текущего года по приглашению Моди, находится в режиме подготовки.