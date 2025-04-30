Посол РФ сравнил французский "ядерный зонтик" с украшением для десертов

© Carine Schmitt/ Hans Lucas via Reuters Connect/ТАСС

Посол РФ во Франции Алексей Мешков высказал мнение, что возможности Парижа по созданию "ядерного зонтика" для Европы напоминают бумажный зонтик для украшения десертов в ресторанах.

"На пляжах есть большие зонтики, которые закрывают достаточно большую часть от солнца. Есть шербурские зонтики, которые надежно защищают от дождя одного человека. А есть зонтики на мороженом в китайском ресторане. Это ближе к тому, что относится к возможностям Парижа сделать ядерные зонтики для Европы", - отметил он в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам дипломата, "ядерный потенциал у Франции есть, есть наличие нескольких ядерных подлодок". Вместе с тем "это несопоставимый потенциал ни с Россией, ни с США, ни с Китаем", уточнил он. "Но определенные элементы сдерживания в рамках локальной маленькой войны, которая сегодня нереальна, - если речь зайдет о ядерной войне, она все равно будет глобальной - то да, потенциал есть", - указал Мешков.

Кроме того, он заметил, что Франция является участником Договора о не распространении ядерного оружия. "Если бы Франция пошла на размещение ядерного оружия в других странах, в том числе на союз с Польшей, это было бы прямым нарушением договора", - подчеркнул посол.

"С другой стороны, мы с полной серьезностью относимся к тому, что и Франция, и Великобритания имеют свой определенный ядерный потенциал. Поэтому мы и говорим о том, что в будущих переговорах по стратегической стабильности следовало бы учитывать и потенциал этих двух стран", - добавил он.