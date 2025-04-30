Песков: Запад не обращает внимание на шествия нацистов с факелами на Украине

© Михаил Синицын/ ТАСС

Западные политики закрывают глаза на то, что на Украине "ходят нацисты с зажженными факелами". На это обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В Германии, согласно данным исследования Forsa в 2023 году, 20% молодежи не могут объяснить, что такое нацизм. Это совершенно непозволительная цифра. Это простая социология, но это очень опасно, поскольку на фоне этих цифр происходит закрытие глаз политиков на то, когда в Киеве, во Львове и так далее ходят нацисты с зажженными факелами", - отметил Песков.

Это все это происходит сегодня, в том мире в котором мы живем, указал представитель Кремля, подчеркнув важность сохранения правды о Великой Отечественной и Второй мировой войне.