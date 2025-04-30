Котяков отметил, что календарь праздничных дней сложился комфортно для всех

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Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков отметил, что календарь праздничных и рабочих дней в этом году сложился комфортно для всех.

"Выходные в 2025 году сложились, на мой взгляд, достаточно комфортно для всех. Есть возможность в майские праздники провести время на приусадебном участке и на Новый год побыть с семьей. Я думаю, в этом году очень сбалансированный календарь праздничных и рабочих дней", - сказал он в комментарии Telegram-каналу "Юнашев Live".

Всего в мае ожидается 18 рабочих и 13 выходных дней. Первые две рабочие недели будут сокращенными - россияне будут работать по три дня, а затем по четыре дня отдыхать - выходными будут дни с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Следующая сокращенная неделя ожидает россиян в июне в связи с празднованием Дня России - 12 и 13 июня будут выходными.