В России обсуждают запуск рейсов нескольких авиакомпаний в Абхазию

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Авиационные власти РФ прорабатывают запуск рейсов авиакомпаний "Икар", "Северный ветер" и "Аэрофлота" в столицу Абхазии из ряда российских городов. Об этом информировали в Минтрансе.

"Прорабатывается возможность полетов "Икар" из Уфы с 3 июня, "Северный ветер" из Казани с 4 июня и "Аэрофлота" из Москвы с 31 мая", - сказано в сообщении.

Как отмечается, с 6 мая авиакомпания "Икар" начнет полеты из Нижнего Новгорода в Сухум с частотой один раз в неделю.

Первый рейс совершит авиакомпания "ЮВТ Аэро" по маршруту Внуково - Сухум 1 мая. Второй будет выполнен 3 мая, а затем полеты будут совершаться еженедельно по субботам.

В феврале Минтранс РФ заявил, что открытие регулярного авиасообщения между Россией и Абхазией планируется в мае. Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума был осуществлен 7 февраля. В начале апреля первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко подтвердил планы открыть авиасообщение с Сухумом с мая.

Росавиация выдала допуски авиакомпаниям iFly и Nordstar на полеты из Москвы и Красноярска в Сухум. iFly разрешено выполнять полеты из Москвы в абхазскую столицу с частотой 14 рейсов в неделю, Nordstar - 7 рейсов в неделю. Вместе с тем Nordstar получил допуск на полеты из Красноярска в Сухум с частотой 3 раза в неделю.