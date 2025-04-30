Песков: Путин поддерживает перемирие, но есть нюансы

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Президент России Владимир Путин поддерживает установление долгосрочного перемирия, но сначала должен быть урегулирован целый ряд нюансов, которые им были обозначены. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Напомню, что выступая в Кремле на пресс-конференции, Путин заявил, что он поддерживает эту инициативу - установления перемирия, но перед тем, как на это пойти, нужно ответить на целый ряд вопросов и урегулировать целый ряд нюансов", - сказал он, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что глава российского государства, возможно, "водит его за нос" и не заинтересован в прекращении огня.