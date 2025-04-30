Посол РФ: Сербия не планирует отменять безвиз для россиян

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Сербия не намерена отменять безвизовый режим для россиян и применять какие-то ограничения в гуманитарной сфере. Об этом сообщил посол РФ в республике Александр Боцан-Харченко в интервью RTVI.

"Сербия не планирует вводить санкции или какие-то ограничительные меры в отношении России, в том числе и визового характера, и в гуманитарной сфере. И отсутствие таких намерений не раз подтверждалось на высшем уровне", - сказал он, отвечая на вопрос о вероятности введения виз для российских граждан.

"Поэтому никаких ужесточений ни по какой линии мы не ожидаем. Исходим из того, что подход и линия Сербии в отношении России будут сохраняться и мы продолжим развивать сотрудничество по всем линиям, включая гуманитарные", - отметил дипломат.