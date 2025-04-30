Шмыгаль: Киев и Вашингтон в ближайшие сутки подпишут соглашение об ископаемых

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Украине и США осталось доработать последние детали и в ближайшие сутки стороны подпишут соглашение о полезных ископаемых. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала "Рада".

По его словам, новая американская военная помощь Украине будет считаться взносом Вашингтона в совместный инвестиционный фонд.

"Соглашение о недрах с США будет абсолютно партнерским: инвестфонд будет иметь 50/50 доли управления и наполнения. Взносы будут осуществляться в денежной форме, а американская сторона сможет зачислять новую военную помощь в качестве взноса в фонд", - указал премьер.

Шмыгаль уточнил, что Украина в рамках соглашения о недрах будет передавать в общий инвестиционный фонд с США 50% процентов доходов с новых лицензий и ренты на добычу полезных ископаемых.

"Украина сохраняет за собой контроль над всеми ресурсами. Недра, инфраструктура, природные ресурсы не являются частью или условием этого фонда этого соглашения. Украина лишь осуществляет взнос с новых лицензий, с новой ренты на полезные ископаемые, 50% мы будем отдавать в этот фонд", - пояснил он.