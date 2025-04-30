Хинштейн: с начала вторжения ВСУ в Курскую область погибли 288 гражданских лиц

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Более 280 жителей Курской области погибли, 430 были госпитализированы с начала вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион в августе 2024 года. Соответствующие данные привел в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

"По информации Минздрава РФ, с августа в Курской области нанесен ущерб здоровью 791 человека, из них 288 человек погибли, 430 были доставлены в больницы. И эти страшные цифры, увы, не исчерпывающие: далеко еще не все тела погибших мирных жителей удалось вывезти с территории приграничья", - указал он.

Хинштейн отметил, что после освобождения курского приграничья продолжают фиксировать преступления ВСУ. "И после освобождения территорий военные следователи продолжают фиксировать факты пыток, расстрела мирного населения. ГВСУ СК РФ уже возбуждено 479 уголовных дел", - сообщил он.