Цена Brent на ICE опустилась ниже $62 за баррель впервые с 9 апреля

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Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2025 года на бирже ICE в Лондоне опускалась ниже $62 за баррель впервые с 9 апреля 2025 года.

По состоянию на 17:50 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 3,28% и торговалась на уровне $61,95 за баррель.

К 18:05 мск фьючерс на Brent находился на отметке в $62,53 за баррель (-2,37%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в июне 2025 года рос на 0,1% - до $59,78 за баррель, свидетельствуют данные торгов.