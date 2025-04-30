Шойгу: Киев прибегает к террору, понимая, что инициатива на земле у ВС РФ

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Киевский режим прибегает к использованию террористических методов, понимая, что Россия владеет стратегической инициативой на поле боя. На это обратил внимание секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, выступая в видеоформате на I сессии заседания Высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии.

"Киевский режим применяет оружие НАТО для обстрелов жилых кварталов, совершает диверсии и политические убийства, использует мирное население в качестве "живого щита". Видя, что стратегическая инициатива на земле сосредоточена в руках Вооруженных сил РФ, преступное украинское руководство прибегает к использованию террористических методов", - подчеркнул он.