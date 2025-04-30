Шольц провел последнее заседание своего кабмина

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Правительство Германии во главе с и.о. канцлера Олафом Шольцем провело свое последнее заседание, на котором утвердило намеченное увеличение размера пенсий с 1 июля на 3,74%. Об этом информировало агентство DPA.

Индексацию пенсий анонсировал в марте и.о. министра труда и социальных дел Хубертус Хайль. Корректировка производится ежегодно на основе законодательно установленной формулы и зависит от роста валовой зарплаты.

Кабмин Шольца за три с половиной года работы провел в общей сложности 131 заседание. Как отмечает DPA, особых эмоций перед началом встречи не наблюдалось.

Ожидается, что 6 мая в Бундестаге состоится избрание нового канцлера, которым, предположительно, станет лидер христианских демократов Фридрих Мерц. В тот же день к присяге будут приведены члены его "черно-красного" кабмина (консервативный блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии, СДПГ).

В ФРГ 23 февраля после распада прежней правящей коалиции в составе СДПГ, "Зеленых" и свободных демократов прошли досрочные выборы в Бундестаг. Блок ХДС/ХСС одержал на них победу, получив 28,5% голосов. Второе место заняла "Альтернатива для Германии" с 20,8%. Третьей стала СДПГ с 16,4% избирателей. Затем следуют "Зеленые" и Левая партия, за них проголосовали 11,6% и 8,8% избирателей соответственно.