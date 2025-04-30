В парламенте Эстонии указали на недопустимость отправки военных на Украину

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Председатель Консервативной народной партии (EKRE), депутат Рийгикогу Эстонии Мартин Хельме выступил против намерения премьер-министра балтийской республики Кристена Михала отправить на Украину военнослужащих в составе сил по обеспечению мира.

"Ни один эстонский солдат не может быть отправлен на Украину! Нет, нет и еще раз нет!" - цитирует законодателя газета Postimees. Он также пообещал, что инициирует процедуру отставки правительства еще до того, как кабмин запросит у Рийгикогу мандат на отправку военных.

Ранее премьер Эстонии заявил о готовности Таллина отправить на Украину роту военнослужащих в составе сил по обеспечению мира в рамках "коалиции желающих".

Министр иностранных дел Сергей Лавров 12 марта заявил, что Москва будет расценивать как угрозу присутствие войск стран НАТО под любым флагом и в любом качестве на украинской земле. По его словам, РФ не согласится на это ни при каких условиях.