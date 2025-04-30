Путин: только понимание цены Победы может определить будущее России

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Только понимая, какой ценой досталась Победа в Великой Отечественной войне, можно правильно расставить приоритеты и определить будущее России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин при общении с участниками просветительского марафона "Знание. Первые".

"Только понимая, какой ценой досталась нам наш сегодняшний и наш завтрашний день и что сделали наши предки, наши отцы, дедушки, прадедушки, даже бабушки, защищая Родину, можно понять, кто мы такие, что есть наша страна. И можно только в этом случае правильно определить будущее и приоритеты наших действий на сегодня, на среднесрочную и на более отдаленную перспективу", - указал он.