Захарова считает бандитизмом угрозы ЕК Вучичу за визит в Россию на 9 Мая

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала бандитизмом угрозы Еврокомиссии президенту Сербии Александару Вучичу за визит в Москву 9 Мая. В своем Telegram-канале она отреагировала на слова чиновника ЕК Гийома Мерсье о том, что поездка в Россию осложнит переговоры о членстве Сербии в Евросоюзе.

Дипломат задалась вопросом о "черных метках", которые Запад "раздает в виде неких предупреждений". Она отметила, что такие приемы в стиле мафии, пиратов, шантажистов и преступников, а также террористических ячеек. "Хороша же "Еврокомиссия", которая взяла на вооружение бандитские методы ведения дел. Если они так по-хамски относятся к потенциальным членам, что же будет, когда государство полностью подчинится воле этих еврохулиганов?" - указала Захарова.

"В Еврокомиссии отказались от демократии? Если уважают демократию как принцип, так должны уважать и результаты демократического, народного волеизъявления, а не прибегать к диктатуре", - добавила она.