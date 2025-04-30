Лихачев: атомная отрасль была создана для отстаивания завоеваний Великой Победы

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Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что атомная промышленность создавалась с целью отстоять завоевания Великой Победы.

"Миссия ядерного щита, паритета, исходя из неприменения ядерного оружия, она и сегодня для нас задача номер один. Ради этого создавалась атомная промышленность, чтобы отстоять завоевания Великой Победы", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Лихачев отметил, что атомная промышленность родилась в победное лето 1945 года. Она стала продолжением "большого лидерства" России и большой работы по защите суверенитета и независимости страны, указал он.