Железнодорожный вокзал Донецка начнет работу с 9 мая

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Железнодорожный вокзал Донецка Донецкой Народной Республики (ДНР), не принимавший поезда с 2014 года, возобновит работу с 9 мая. Там будет запущено пригородное сообщение, заявил первый заместитель гендиректора ФГУП "Железные дороги Новороссии" Олег Калеватых.

"С 2014 года не было движения до вокзала. С 9 мая с вокзала поедут пригородные поезда", - сказал он в беседе с ТАСС.

По информации пресс-службы Росжелдора, продлевается маршрут следования до станции "Донецк" двух пригородных поездов: №6120/6119 сообщением Донецк (Ясиноватая) - Успенская и №6212/6211 Дебальцево - (Ясиноватая) Донецк.