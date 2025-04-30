Трамп заявил, что спад в экономике США связан с политикой Байдена

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Президент США Дональд Трамп заявил, что спад американской экономики в первом квартале 2025 года связан с политикой предыдущей администрации во главе с Джо Байденом. Он также выразил уверенность, что примененные им импортные пошлины приведут к процветанию экономики страны.

"Это фондовый рынок Байдена, а не Трампа. Я вступил в должность только 20 января. Тарифы скоро начнут действовать, а компании в рекордном количестве начинают переезжать в США", - указал глава Белого дома в Truth Соц. сети.

По его словам, Соединенные Штаты "будут процветать", однако для этого нужно "избавиться от наследия" Байдена.

"Это займет некоторое время. Нынешний спад экономики не имеет никакого отношения к тарифам. Только то, что Байден оставил нам плохие цифры. Но когда начнется бум, он будет таким, каким не был ни один другой. Наберитесь терпения", - отметил американский лидер.

По информации Министерства торговли США, ВВП страны в первом квартале текущего года, предварительно, сократился на 0,3% в годовом выражении. В ведомстве отмечают, что отрицательная динамика связана, в частности, с сокращением госрасходов, а также с ростом импорта. Снижение темпов роста американской экономики было зафиксировано впервые за три года. По итогам 2024 года темпы роста ВВП США составили 2,8%.

Трамп объявил 2 апреля о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Президент США заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин в отношении некоторых стран и территорий. В Белом доме уточнили, что пауза связана с проведением торговых переговоров, в этот период будет действовать универсальный 10%-ный тариф.