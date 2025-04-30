Путин отметил, что РСФСР больше всех положила на алтарь Победы

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Все народы Советского Союза внесли существенный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, но РСФСР внесла максимальный вклад. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин при общении с участниками просветительского марафона "Знание. Первые".

"Россия в составе Советского Союза тогда называлась РСФСР. Потери РСФСР составили порядка 70%. Поэтому мы всегда отмечаем, что все народы СССР внесли огромный вклад, никто себя не жалел, все работали на общую Победу, но, безусловно, Россия в силу ее масштабов внесла максимальный вклад в эту Победу. И больше всего положила на алтарь этой Победы своих сынов и дочерей, которые погибли, защищая Родину и наше будущее", - указал Путин.

По его словам, всего в этой войне Советский Союз потерял 27 млн человек. "Точно пока не сосчитано, но ясно, что это коснулось почти каждой семьи", - отметил глава государства.